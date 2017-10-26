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Kiev'de milletvekiline bombalı saldırı anı güvenlik kamerasında 

Sonat Kerem, Kiev, 26 Ekim (DHA)- Kiev’de dün gece Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı saldırı düzenlendi

26 Ekim 2017 17:52

Sonat Kerem, Kiev, 26 Ekim (DHA)- Kiev’de dün gece Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’a bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda milletvekili yaralanırken iki kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri milletvekilinin koruması olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan üç yaralıdan birinin de bu sabah öldüğü bildirildi.

Espreso.tv’de yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı görülüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırıdan Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’u sorumlu tuttu.

Görüntü Dökümü

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////TV KAYDI

Patlama anı

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