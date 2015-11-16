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Dünya
Deutsche Welle

Kiev'de Kliçko yeniden belediye başkanı seçildi

Ukrayna'daki yerel seçimlerde, eski Dünya Boks Şampiyonu Kliçko yeniden Kiev belediye başkanı seçildi. Seçimler, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko için test niteliğinde.

16 Kasım 2015 14:06


Ukrayna'daki yerel seçimlerin ikinci turunda, eski Dünya Boks Şampiyonu Vitali Kliçko bir kez daha Kiev Belediye Başkanı seçildi. Pazar günü yapılan seçimlere göre, Kliçko'nun aldığı oy oranının yüzde 65 ila 71,8 arasında olduğu bildiriliyor. Eskiden aşırı sağcı hareket Sağ Sektör'de yer alan rakibi Borislav Bereze'nin ise oyların yaklaşık yüzde 30'unu aldığı bildiriliyor.

Vitali Kliçko, Mayıs 2014'te Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı protestolar başlatan Avrupa yanlısı hareketin liderleri arasında yer alıyor. Maidan'daki gösteriler sonrası devlet başkanlığına adaylığını koyan Kliçko, daha sonra Petro Poroşenko'ya destek vermişti. Klitçko, 2014 Mayıs ayında Kiev belediye başkanı olarak seçilmişti. Ne var ki, Kliçko'nun belediye başkanı olarak çalışmalarının bilançosu, üç milyon nüfuslu kentte birçok kişide memnuniyet yaratmadığı için bu kez ancak ikinci turda seçilebildi.

Ülkenin doğusunda Rusya yanlıları önde

Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki birçok kentte, Rusya yanlısı muhalifler daha yüksek oy oranlarına ulaştı. Ayrılıkçıların hâkimiyetindeki bölgenin sınırında yer alan Dnipropetrovsk'de, tartışmalı Oligark Igor Kolomiski'ye yakın isimlerden Boris Filatov, oyların yüzde 62'sini alarak belediye başkanı oldu. Filatov, eski Devlet Başkanı Yanukoviç'in görevden alınmasından sonra üç ay geçici başbakan olarak görev yapan Aleksandr Igor'a karşı yarışıyordu. Yine Dnipropetrovsk'de yer alan sanayi kenti Pavlograd'da da Rusya yanlısı aday kazandı.

Ülkenin batısındaki Lemberg'de ( Lviv) ise koalisyon hükümetinde yer alan Avrupa yanlısı Samopomiç Hareketi'nden Belediye Başkanı Andrey Sadovy yeniden seçildi. Ukrayna'daki yerel seçimlerin ilk turu üç hafta önce ülkenin doğusundaki çatışmaların gölgesinde yapıldı. Doğuda, Ukrayna hükümetinin kontrolü altındaki son büyük liman kenti Maripul'da oy verme işlemi kısa süreliğine durdurulmak zorunda kaldı. Rusya yanlıları, gelecek yıl kendi seçimlerini yapmak istedikleri bildiriliyor.

Seçimde hile iddiası

Ukrayna'da ikinci tura kalan yerel seçimler, Rusya yanlıları tarafından zayıflatılabilecek Devlet Başkanı Poroşenko için test niteliğinde değerlendiriliyor. Liman kenti Odessa'nın Rusya yanlısı Belediye Başkanı Gennadi Truçhanov, ilk turda yeniden göreve seçildi. Poroşenko tarafından desteklenen Alman-Ukraynalı aday Saşa Borovik ise ikinci sırada kaldı. Odessa Valisi ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, seçim sonuçlarına itiraz ederek, yerel yetkililerin hile yaptıkları suçlamasını yöneltti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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