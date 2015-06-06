Kiev'de eşcinsel yürüyüşüne saldırı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de eşcinsellerin düzenledikleri yürüyüşe radikal sağcı grupların saldırması sonucunda iki polis yaralandı, 10 kişi, gözaltına alındı.

Deniz Berktay'ın DHA'da yer alan haberine göre, Kiev’de eşcinsel örgütlerinin 6 Haziran Cumartesi sabahı düzenledikleri gösteriye yaklaşık 300 kişi katılırken, polis, radikal sağcı grupların saldırısı ve diğer provokasyon girişimlerine karşı, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kiev’de geçen yıl Batı yanlısı kesimlerin düzenlediği ve Rusya’ya yakın çizgiyi savunan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in ülkeden ayrılmasına neden olan ihtilalin, militan gücü olan Sağ Sektör örgütü, kendilerinin bu yürüyüşü önlemek için ellerinden geleni yapcaklarını açıklamıştı. Polis bu sebepten gösterinin düzenlendiği bölgeyi yoğun güvenlik altına aldı. Gösteriye, Uluslararası Af Örgütü’nün temsilcilerinin yanı sıra, eşcinsellerin haklarına destek vermek isteyen bazı Ukraynalı milletvekilleri ve Ukrayna’nın İsveç Büyükelçisi Andreas Von Beckerath ve eşi katıldı.

Yüzlerce polisin korumaya aldığı göstericilere, yaklaşık 30 kişilik bir grup, sis bombaları ve göz yaşartıcı bomba fırlattı. Gösteriye müdahale eden bu grubun polisle girdiği çatışmada iki polis memuru yaralanırken, 10 gösterici, gözaltına alındı.

Göstericiler, yaptıkları basın açıklamasında, Ukrayna’da özellikle iş hukuku alanında eşcinsellerin aleyhinde düzenlemelerin olduğunu ifade ederek, pek çok işyerinde, cinsel tercihleri açığa çıkan kişilerin işlerine derhal son verildiğini dile getirdiler.

Kliçko karşı çıkmış, Poroşenko desteklemişti

Geçen yıl Kiev Belediye Başkanı seçilen Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Vitaliy Kliçko, Ukrayna’nın doğusunda Rusya’yla savaş şartlarının yaşandığı ve toplumun yeterince gergin olduğu bir dönemde böyle bir gösterinin düzenlenmesinin yeni provokasyonlara yol açacağını söyleyerek, gösterinin iptalini istemiş, fakat eşcinsel örgütler, bunu kabul etmemişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise, kendisine, bu yürüyüşe katılıp katılmayacağı yönündeki soruya, kendisinin yürüyüşe katılmayacağı, fakat gösterinin engellenmesi için bir neden görmediği yanıtını vermişti.