Kiev'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi

Deniz Berktay - Sonat Kerem / Kiev, 31 Ekim (DHA) - Türkiye\'nin Kiev Büyükelçiliği\'nde, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.

Hilton Oteli\'nde düzenlenen Resepsiyon\'a, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko\'nun da aralarında bulunduğu Ukraynalı üst düzey devlet yetkilileri, büyükelçiler, diplomatlar, askeri ataşeler, din adamları, akademisyenler, sanatçılar, iş adamlarından oluşan çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının çalınmasıyla başlayan Resepsiyon\'un açılış konuşmasını yapan Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerindeki olumlu gidişatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kısa süre önce yaptığı Kiev ziyaretinde bir kez daha ortaya konulduğunu hatırlatan Tezel, iki ülke işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların bundan sonra da süreceğinin altını çizdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık Bakanı Gennadiy Zubko da Resepsiyon\'da yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin Ukrayna\'nın toprak bütünlüğü konusunda verdiği destekten dolayı Türkiye\'ye minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye\'nin daima Ukrayna\'nın toprak bütünlüğüne destek verdiğini, Rusya\'nın Ukrayna\'ya ait olan Kırım Yarımadası\'nı ilhak etmesini Türkiye\'nin tanımadığını belirterek, son olarak Rusya\'nın hapsettiği iki Kırım Tatar lideri Ahtem Çiygöz ile İlmi Umerov\'un serbest bırakılıp Kiev\'e getirilmesinde Türkiye\'nin büyük rolünün olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2017-2020 yıllarına ilişkin Eylem Planı\'nın kabul eidldiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Zubko, bu çerçevede Türk işadamlarını, Ukrayna\'ya yatırım yapmaya davet etti. (Fotoğraflı)