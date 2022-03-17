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Dünya

Kiev: Zelenski'nin 1991 sınırlarının tanınması gerektiği konusundaki duruşu değişmedi

17 Mart 2022 14:58

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı, Volodomir Zelenski'nin Sovyetler Birliği çöktükten sonra belirlenen uluslararası sınırların tanınması gerektiği konusundaki duruşunun değişmediğini belirtti.

Rusya, Birleşmiş Milletler'e göre hala Ukrayna'nın toprağı olan Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmişti. Kremlin, 24 Şubat'ta işgali başlatmadan günler önce Donbas'ta kurulan ayrılıkçı yapıları da bağımsız devletler olarak tanımıştı.

Donbas bölgesinin tamamı ve Kırım, Ukrayna 1991'de SSCB'den bağımsızlığını ilan ettiğinde Ukrayna'nın parçasıydı.

Zelenski, işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini belirtmişti. 

Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, ''Devlet Başkanı'nın duruşu değişmedi. Ulusal çıkarlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

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