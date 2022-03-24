Kiev yakınlarında Rusya'nın işgalini takip eden Ukraynalı gazeteci Levin'den 13 Mart'tan bu yana haber alınamıyor

T24 Dış Haberler

2014'ten bu yana Rusya'nın önce Kırım'daki, 2022 itibariyle de Ukrayna genelindeki işgalini takip eden Ukraynalı gazeteci Maks Levin'in 13 Mart'ta Kiev yakınlarındaki Huta-Mezihirska köyünde kayboldu. Meslektaşları, gazetecinin Rusya tarafından kaçırılmış olabileceğinden endişe ediyor.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) çeşitli medya raporları ve kaynaklardan derlediğine göre Levin, 13 Mart'ta bölgedeki çatışmalar hakkında haber takibi yapmak ve fotoğraf çekmek için Huta-Mezihirska'ya gitti. Levin, arabasını bu köyde bıraktıktan sonra Moşçun'a geçti.

Levin'in Huta-Mezihirska'dan ayrıldıktan sonra bir daha hiç görülmediği belirtildi.

CPJ'ye açıklamalarda bulunan Levin'in eski eşi İnna Varenitsya, Ukraynalı yetkililerin gazeteciye bu bölgede haber takibi yapmak için izin verdiğini belirtti. Varenitsya, Levin'in gittiği tarihte bu bölgede bir Rus bölüğünün çatışma halinde olduğu bilgisini aktardı.

Varenitsya, Levin'in bir mesajlaşma aplikasyonunda son görülmesinin 13 Mart sabah 11.23 olduğunu ifade etti.

CPJ'nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Çok fazla gazeteci Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini takip ederken kayboldu. Tüm taraflar, basının güvenli bir şekilde ve kaybolma tehlikesi olmadan çalışabileceğinden emin olmalı“ dedi.

Levin'in fotoğrafları Reuters, BBC ve TRT World gibi yayınlarda yer almıştı.

CPJ, işgal sırasında Oleh Baturin ve Viktoria Roşçina'nın da kaybolduğuna ve daha sonra serbest bırakıldıklarına dikkat çekti.