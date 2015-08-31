Kiev Parlamentosu önünde patlama



Ukrayna İçişleri Bakanlığı, başkent Kiev'da parlamentoda anayasa reformunun görüşüldüğü sırada bina önünde meydana gelen patlamada en az 90 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, dört ulusal muhafızın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Bina önünde 3 binden fazla millyetçi ve aşırı sağcı gösterici doğuda ayrılıkçıların kontrolü altındaki bölgelere özerklik hakları tanıyan tartışmalı anayasa reformunu protesto etmek üzere bir araya gelmişti. Patlamanın, protestocuların güvenlik güçlerine taş, şişe ve göz yaşartıcı bomba fırlatması sonucu yaşanan arbede sırasında meydana geldiği bildirildi. Milletvekili Anton Geraşçenko, kimliği belirsiz kişilerin el bombası attığını öne sürdü. Polisin verdiği bilgilere göre, bir şüpheli gözaltına alındı.#bbgi#

Tartışmalı özerklik yasası

Söz konusu anayasa değişikliği bugün yapılan oylamada 368 vekilden 265'inin desteğini alarak yasalaşma yolundaki ilk engeli aştı. Yasa değişikliği ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan bölgelere özel statü verilmesini öngörüyor. Yasanın kabul edilmesi için ikinci bir oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Yapılan ilk oylama, eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda Batı yanlısı milletvekilinin hükümetin planlarını desteklemediğini ortaya koydu. Milliyetçi kesim, söz konusu yasa ile Ukrayna'nın egemenliğine gölge düşeceğini savunuyor.

Ülkenin doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk bölgelerine özel statü verilerek özerkliğin güçlendirilmesi şubay ayında Minsk'te kabul edilen barış anlaşmasının bir parçasıydı. Anlaşma, ateşkes yapılmasını da öngörüyordu.