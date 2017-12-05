Kiev karıştı: Protestocular polis arabasının camını kırarak Saakaşvili'yi dışarı çıkardı

Sonat KEREM, KİEV, 5 Aralık (DHA)- Kiev’de bugün eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin gözaltına alınmasının ardından tansiyon yükseliyor…

Saakaşvili’nin tutulduğu, istihbarat servisi SBU’ya ait minibüsü abluka altına alan protestocular, aracın camlarını kırarak muhalif lideri dışarı çıkarmayı başardı.

Olay yerinden bildiren 112 televizyonu muhabiri, “Protestocular Saakaşvili’nin bulunduğu otomobile yaklaşmayı başardı. Minibüsün camlarını kırarak onu dışarı çıkardılar. Güvenlik güçleri Saakaşvili’nin yanına yaklaşamıyor” şeklinde bilgi verdi.

Ukrayna’da iktidarı devirme girişiminde bulunmakla suçlanan Saakaşvili bu sabah Kiev’de kaldığı evde gözaltına alınmıştı.

Saakaşvili halkı sokağa çıkmaya davet ederken, Kiev’in merkezinde Saakaşvili yandaşları ile güvenlik güçleri arasında gerginlikler yaşanmaya devam ediyor.



Görüntü dökümü:

- TV kaydı: Saakaşvili\'nin polis arabasından çıktıktan sonraki görüntüleri

- TV kaydı: Saakaşvili\'nin halka seslenmesi