Kiev'e yeterince destek vermemekle eleştirile Almanya, "Ukrayna'ya obüs mermisi göndermeye hazırlanıyor"

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Başbakan Olaf Scholz, Kiev'e yeterince destek vermemekle eleştirilirken Almanya'nın Ukrayna'ya obüs mermisi göndermeye hazırlandığı ve obüs kullanımı için eğitim vereceği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan bir Alman hükümet kaynağına göre mermiler ve eğitim, Hollanda'nın Ukrayna'ya gönderme kararı aldığı Alman yapımı PzH 2000 obüsleri için verilecek.

NATO müttefikleri ve Kiev arasındaki görüşmeler gizli olduğu için isminin paylaşılmamasını isteyen kaynak, eğitimin Almanya'da veya Polonya'da verileceğini; ancak devam eden savaş nedeniyle Ukrayna'da verilemeyeceğini ifade etti.

Scholz'a kendi iktidar koalisyonundan isimler, Ukrayna'ya kendini Rus işgaline karşı savunabilmesi için daha fazla silah göndermesi çağrısı yapıyordu.