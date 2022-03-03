Kiev'e doğru ilerlediği görülen 65 kilometrelik Rus konvoyu neden şehre henüz girmedi?

65 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyununun Kiev’in kuzeybatısında görünmesinin üzerinden 48 saatten fazla bir süre geçti.

Sahadan gelen haberler, bu konvoyun neredeyse ilerlemediğini ortaya koyuyor.

Bunda yerel halkın direnişi ve yoldaki sıkışıklığın yanı sıra birtakım taktik kararlar da rol oynuyor olabilir.

BBC Newsnight programında yapılan değerlendirmeye göre Rusya, şehirlere kara birliklerini sokmaktan çok bombardıman yoluyla Ukrayna halkını pes ettirmeyi amaçlıyor.

Örneğin Kiev’in kuzeydoğusunda, ellerinde el bombaları ile Konotop’a giren iki Rus subayı, şehre teslim olma ya da bombardırmana katlanma ultimatomu verdi.

Askeri uzmanlar da daha önce Çeçenistan'ın Grozni şehrinde ve Halep’te olduğu gibi Rusya’nın şehir savaşı yerine havadan bombalama taktiğini tercih ettiğini değerlendiriyor.

İngiliz istihbaratı da yaptığı değerlendirmede Rus konvoyunun ilerleyişinin "Ukrayna direnişi, mekanik sorunlar ve sıkışıklık" yüzünden yavaşladığını aktarmakta.

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