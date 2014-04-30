Kiev doğuda kontrolü kaybediyor



Ukrayna’da yaklaşık iki ay önce iktidara gelen Batı yanlısı geçici hükümet, ülkenin doğusundaki Rusya yanlılarını bastırmakta zorlanıyor.

İki yeni kentte daha kamu binalarını ele geçiren Rusya yanlısı eylemciler, rehin aldıkları AGİT’e bağlı askeri gözlemcileri de tüm çağrılara ve girişimlere rağmen serbest bırakmıyor.

Donetsk yakınlarındaki Gorlovka ve Lugansk kentlerinde kamu binalarını işgal eden eylemcilerin binalarda çalışanları dışarı çıkardıkları, silahlı ve maskeli kişilerin de işgal edilen yerlerde nöbet tuttukları bildirildi.

Güvenlik güçlerine suçlama

İşgalcilerin herhangi bir direnişle karşılaşmadan binaları ele geçirdiği belirtilirken, Ukrayna’nın geçici Devlet Başkanı Aleksander Turçinov ise yaşananlardan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu.

“Asayişi sağlamakla görevli olan kişilerin Ukrayna’ya ihanet ettiğini ve teröristlerle işbirliği yaptığını” belirten Turçinov, bunun sorumluluğunu çekecekleri tehdidinde bulundu.

Rehine olayı

Rusya yanlısı göstericilerin askeri gözlemcileri serbest bırakması için yapılan girişimlerden ise sonuç alınamıyor. Alman internet sitesi ‘Bild Online'e açıklamada bulunan Rusya yanlılarının askeri lideri Vaçeslav Ponomaryov, “Rehinelerin bugün ya da yarın bırakılabileceğini düşünmediğini” söyledi.

Ponomaryov, rehine eylemi ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hiçbir bağlantıları olmadığını da savundu.

Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Vitali Çurkin ise AGİT'in Ukrayna'nın doğusuna askeri gözlemci göndermesini ‘aptalca' bir karar olarak nitelendirdi. Çurkin, “Subaylar, herhangi bir düzenleme yapmadan, elinde statülerini onaylayacak bir belge olmadan nasıl öylece otobüse bindirilir ve böyle bir bölgeye gönderilir?” diye konuştu.