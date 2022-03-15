Kiev'de 16 katlı binaya saldırı: 2 ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 16 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.Ukrayna kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre Kiev'de 16 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının Sviyatoşin ilçesinde düzenlendiği belirtiliyor. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 27 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Ukrayna kurtarma ekipleri bu saldırı öncesinde de Podil'de 10 katlı bir binaya Rus güçlerinin saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonrasında binanın ilk beş katında yangın çıktı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Fransız haber ajansı AFP muhabiri Podil'deki binada ağır hasar oluştuğunu duyurdu. Salı sabah saatlerinde ev sakinlerinin tahrip olmuş pencerelerden binanın dışına enkaz attığı görüldü. Ukrayna milletvekili Lesya Vasilenko Twitter hesabından Podil'deki binaya ait bir fotoğraf paylaştı. Vasilenko "Kiev'in ilçesi Podil kahve içip hayatın tadını çıkardığınız bir yerdir. Bundan başka bir şey değildir. Patlayıcı 30 dakika önce isabet etti" diye yazdı. Rus güçlerinin ayrıca Kiev'in güneydoğuda bulunan ilçesi Osokorki'de de bir evi vurduğu belirtiliyor. Ukrayna kurtarma ekiplerinin paylaştığı fotoğraflarda iki katlı bir binanın ön cephesinin kurum içinde kaldığı ve kırık pencerelerinden dumanın yükseldiği görülüyor. AFP Kiev'de sabah saatlerinde üç büyük patlama duyulduğunu yazmıştı. Rus ordusu başkent Kiev'i kuşatma altına almak için kente ilerlemeye çalışıyor. Savaştan önce yaklaşık üç milyon nüfusu olan Kiev'de yaşayanların sayısının yarıya indiği belirtiliyor. Kiev'in özellikle kuzeye batısındaki yerleşim yerlerinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. İrpin de Pazar günü bir ABD'li gazeteci çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Siviller Kiev'i ancak güney yönünden terk edebiliyor. AFP / EC, BÖ © Deutsche Welle Türkçe