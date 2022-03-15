Kiev'de 16 katlı binaya saldırı: 2 ölü

Rus güçlerinin ayrıca Kiev'in güneydoğuda bulunan ilçesi Osokorki'de de bir evi vurduğu belirtiliyor. Ukrayna kurtarma ekiplerinin paylaştığı fotoğraflarda iki katlı bir binanın ön cephesinin kurum içinde kaldığı ve kırık pencerelerinden dumanın yükseldiği görülüyor.

AFP Kiev'de sabah saatlerinde üç büyük patlama duyulduğunu yazmıştı. Rus ordusu başkent Kiev'i kuşatma altına almak için kente ilerlemeye çalışıyor. Savaştan önce yaklaşık üç milyon nüfusu olan Kiev'de yaşayanların sayısının yarıya indiği belirtiliyor. Kiev'in özellikle kuzeye batısındaki yerleşim yerlerinde Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. İrpin de Pazar günü bir ABD'li gazeteci çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Siviller Kiev'i ancak güney yönünden terk edebiliyor.