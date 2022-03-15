Kiev'de 16 katlı binaya saldırı: 2 ölü

Ukrayna kurtarma ekiplerinin verdiği bilgilere göre Kiev'de 16 katlı bir apartmana düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının Sviyatoşin ilçesinde düzenlendiği belirtiliyor. İki kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 27 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Ukrayna kurtarma ekipleri bu saldırı öncesinde de Podil'de 10 katlı bir binaya Rus güçlerinin saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonrasında binanın ilk beş katında yangın çıktı. Yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Fransız haber ajansı AFP muhabiri Podil'deki binada ağır hasar oluştuğunu duyurdu. Salı sabah saatlerinde ev sakinlerinin tahrip olmuş pencerelerden binanın dışına enkaz attığı görüldü.
Ukrayna milletvekili Lesya Vasilenko Twitter hesabından Podil'deki binaya ait bir fotoğraf paylaştı. Vasilenko "Kiev'in ilçesi Podil kahve içip hayatın tadını çıkardığınız bir yerdir. Bundan başka bir şey değildir. Patlayıcı 30 dakika önce isabet etti" diye yazdı.