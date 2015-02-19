Kiev, BM'den Barış Gücü istiyor



Ukrayna'da Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun başkanlığında toplanarak son gelişmeleri ele aldı.

Poroşenko, barış gücünün ülkeye davet edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurulmasına karar verildiğini açıkladı.

"Bizim için en iyi format, BM tarafından görevlendirilen AB polis misyonudur" ifadesini kullanan Poroşenko, sözkonusu adımın güvenliğin daha verimli bir güvencesi olacağını savundu.

Minsk zirvesiyle varılan uzlaşmaya rağmen Debaltseve kentinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, Kiev yönetimi stratejik önemdeki kenti ayrılıkçılara bırakmak zorunda kalmıştı.