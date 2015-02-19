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Dünya
Deutsche Welle

Kiev, BM'den Barış Gücü istiyor

Stratejik önemdeki Debaltseve kentini kaybeden Ukrayna, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ni (AB) göreve çağırdı.

19 Şubat 2015 10:34


Ukrayna'da Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun başkanlığında toplanarak son gelişmeleri ele aldı.

Poroşenko, barış gücünün ülkeye davet edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurulmasına karar verildiğini açıkladı.

"Bizim için en iyi format, BM tarafından görevlendirilen AB polis misyonudur" ifadesini kullanan Poroşenko, sözkonusu adımın güvenliğin daha verimli bir güvencesi olacağını savundu.

Minsk zirvesiyle varılan uzlaşmaya rağmen Debaltseve kentinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, Kiev yönetimi stratejik önemdeki kenti ayrılıkçılara bırakmak zorunda kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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