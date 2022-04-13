Kiev-Berlin hattında ipler neden gergin?

Ukrayna yönetimi Almanya'da geçmişte Rusya ile yakın ilişkide olan politikacılar ve hükümet üyelerine yönelik olumsuz tutumunu sürdürüyor.

Bu bağlamda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Ukrayna'yı ziyaretine onay vermeyen Kiev, Başbakan Scholz’u ise davet etti.

Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Devlet Başkanım ve Ukrayna hükümeti, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Kiev’i ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyacaktır" diye konuştu.

Alman özel televizyon kanalları ProSieben ve SAT.1'e konuşan Büyükelçi Melnik, "Ziyaretin amacının Almanya’nın Ukrayna’ya ihtiyacı olan ağır silahları vermesi olması gerektiğini" de savundu. "Bu ziyarete Devlet Başkanım sevinecektir" diye de ekledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) kökenli Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'daki savaştan kaçan milyonlarca mülteciye kapılarını açan Polonya'yı ziyaret etmiş, ziyaretinin ardından Ukrayna’ya gitmeyi planladığını da duyurmuştu.

Polonya’nın başkenti Varşova’da konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ben hazırdım, ancak dikkate almalıyım ki ziyaretim Kiev tarafından istenmiyor" diyerek konuştu. Steinmeier, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşlarıyla birlikte Varşova ziyaretine müteakip Ukrayna'yı da ziyaret etmeyi hedefliyordu.

Ukrayna bazı Alman hükümet üyelerini sert şekilde eleştiriyor

Ukrayna yönetimi, özelinde de Almanya'daki Büyükelçisi Andriy Melnik, Almanya'nın son yıllarda izlediği Rusya politikasını ve önceki hükümetlerde yer alıp Moskova ile geçmişte yakın ilişkiler içinde olan veya diyalogda ısrar eden politikacıları sert biçimde eleştiriyor. Elçi, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Steinmeier’in davetiyle düzenlenen, Rus ve Ukraynalı müzisyenlerin yer aldığı bir dayanışma konserine gitmeyi reddetmiş ve Steinemeier’i hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.

Tartışmaların yoğunlaşması üzerine Steinmeier de geçmişte izlediği Rusya ile diyalogda ısrar etme politikasından dolayı hata yaptığını söyleyerek özür dilemiş, Putin’i de sert biçimde eleştirmişti.

Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidarda olduğu sürece Rusya ile işbirliğinin geçmiş yıllardaki seviyede olamayacağını söylemiş, Putin'i "sığınağına gizlenmiş bir savaş kışkırtıcısı" olarak nitelendirmişti. Rusya ile ilişkilerde, Moskova'yı Avrupa güvenlik yapısının içine alma girişimi dahil, pek çok açıdan başarısız olduklarını da teslim eden Almanya Cumhurbaşkanı, "Putin'in 2022 yılında, emperyal hayalleri ve emperyal çılgınlığı uğruna ülkesinin siyasi, ekonomik ve ahlaki anlamda çöküşünü göze alabileceğini biz ve ben düşünmedik. Bu yanlış tahminimiz de acı gerçeğin bir parçası" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Almanya’dan ısrarla ağır silahlar talep ediyor

Ukrayna yönetimi uzun süredir Almanya'dan ağır silahlar vermesini talep ediyor. Almanya ise, 2. Dünya Savaşı’ndaki rolü ve Yahudi Soykırımı nedeniyle taşıdığı tarihsel suçu ve sorumluluğu gerekçesiyle silah satışı, savunma ve dış politikada pek çok Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığında pasif bir çizgi izliyor.

Bu durum Rusya'nın Ukrayna’ya savaş açmasından kısa süre sonra değişti. Savaş ve kriz bölgelerine silah satışına izin vermeyen Almanya hükümeti, Ukrayna'ya silah satışına izin vermekle kalmadı, aynı zamanda kendi askeri harcamaları ve ordusunun ihtiyaç duyduğu ve noksan olan teçhizatların giderilmesi için de 100 milyar euro ilave fon ayrıdığını açıkladı.

Ukrayna ise Almanya’dan ağır silahlar vermesini talep ediyor. Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Melnik, "Berlin'in bloke eden tutumunu bırakması gerektiğini" tekrarlıyor ve tanklar, topçu bataryaları ve hava savunma sistemleri vermesi yönündeki taleplerini de sürekli yineliyor. Başka ülkelerin desteğine dikkat çeken Melnik, "Almanya'da iktidarda olan üç partili koalisyonun bloke eden tavrının sona ermesini umut ettiklerini" belirtiyor.

Dışişleri Bakanı ağır silahlar verilmesinden yana

Ukrayna’ya ağır silah sevkiyatı Almanya’da hükümet içinde ise yoğun tartışmalara neden oluyor. Savaş karşıtı tutumuyla bilinen Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Kiev’e talep ettiği ağır silahların verilmesi için çağrı yaparken, Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakan Olaf Scholz bu konuda çekimser tutumuyla dikkat çekiyor ve eleştirilere maruz kalıyor.

Öte yandan pek çok uzman ise Almanya'nın ağır silahlar vermesiyle onların eğitimini vermek durumuyla da karşı karşıya kalacağını, bunun da Ukrayna askerlerinin eğitimi gibi bir misyona yol açacağını, böylece Berlin'in mevcut savaşın içine çekilmek durumunda olacağını belirtip, uyarıyor.

Dün Ukrayna'yı ziyaret eden Almanya Federal Meclisi’nin Savunma ve Dışilişkiler ve Avrupa Komisyonları Başkanları, Hür Demokrat Partili (FDP), SPD ve Yeşiller partili vekiller de Kiev‘e acilen silah yardımı yapılmasını talep ediyorlar.

İlaveten üç temsilci, Rusya'dan petrol ithalatının da derhal durdurulmasını ve Ukrayna’nın AB’ye üyeliği için Kiev'e açık ve net bir perspektif sunulması yönünde de taleplerini dile getirdiler ve Almanya’nın da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundular.

Muhalefetten Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi dışpolitika uzmanı miletvekili Roderich Kiesewetter de Kiev’e acil silah yardımı talep ediyor.

Ana muhalefetin talepleri de dikkate alındığında Kiev'e silah yardımı gibi bir adımın Almanya Federal Meclisi'inde çoğunluğun desteğini alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Rusya’nın doğuda büyük bir saldırıya hazırlandığı Ukrayna da son günlerde Almanya'dan ağır silahlar ve askeri teçhizat talep ediyor. Almanya askeri sanayii de Alman Ordusu'nun da envanterinde bulunan Leopard 2'nin önceki modeli olan Leopard 1 veya Marder tankı vermeyi, hatta Alman ordusundan verilmesi ve sonrasında oradaki eksiğin giderilmesini teklif ediyor.