KidzMondo'dan annelere 'Anneler Günü' hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'NİN ilk çocuk şehri KidzMondo, Anneler Günü’ne özel olarak 12-13 Mayıs tarihlerinde tüm annelere ücretsiz giriş hakkı verdi. Ücretsiz giriş yapacak olan anneler, çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp meslekleri de deneyimleyebilecekler.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan KidzMondo, Anneler Günü’ne özel kampanyasıyla aileleri mutlu edecek. Üstelik anneler çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılıp meslekleri de tecrübe edecek çocuklar anneleriyle hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecekler.

12-13 Mayıs tarihlerinde KidzMondo’ya giriş anneler, anneanneler ve babaanneler için ücretsiz olacak. Kampanya, KidzMondo’nun web sitesinden yapılan online satışlarda da geçerli olacak.

ÇOCUKLAR ANNELERİYLE MESLEK DENEYİMLEYECEK

Çocuklar sadece Anneler Günü’nde seçtikleri bazı meslekleri ebeveynleriyle birlikte deneyimleme şansına sahip olacak. Örneğin annesiyle birlikte dans ve müzik odasında DJ, podyumda manken, program stüdyosunda kameraman, hastanede doktor, otelde resepsiyonist olabilecek.

EĞLENCE VE ÖĞRENCE ŞEHRİ KİDZMONDO

40’tan fazla meslek ünitesinin yer aldığı KidzMondo’da çocuklar itfaiyeciden doktora, dedektiften moda tasarımcısına kadar akla gelen her mesleği deneyimleyerek öğreniyor ve eğleniyor.

(FOTOĞRAF)