Kidz Mondo'dan Efsane Cuma indirimi

İSTANBUL, (DHA)- Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Kidz Mondo, 23 Kasım Cuma saat 00.01’den 23.59’a kadar internet sitelerinden alınan Aralık ayına ait tüm biletlerde yüzde 50 indirim fırsatı sunarak çocukları ve aileleri mutlu etmeyi hedefliyor.

Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak bilinen, dünyanın en büyük alışveriş ve indirim günü bu sene 23 Kasım’da gerçekleşecek. Kidz Mondo, cuma günü saat 00.01’den 23.59’a kadar www.kidzmondoistanbul.com’dan alınan Aralık ayına ait tüm biletlerde yüzde 50 indirim fırsatı sunacak.

40’TAN FAZLA MESLEK DENEYİMLİYORLAR

40’tan fazla meslek biriminin yer aldığı ve çocukların bu birimlerde kostümlerini giyip seçtikleri meslekleri deneyimlediği Kidz Mondo, çocukların gerçek yaşamı keşfetmesini sağlıyor. Tüm detaylarıyla gerçek şehrin küçülmüş hali olan Kidz Mondo, pazartesi hariç haftanın her günü açık.