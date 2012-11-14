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Kidman: Tom’dan ayrılınca sistemim bozuldu

Avustralyalı yıldız Nicole Kidman eski eşi ünlü aktör Tom Cruise’dan ayrıldığı dönemde hissettikleriyle ilgili bir derginin son sayısına röportaj verdi

14 Kasım 2012 16:52

Ünlü oyuncu Nicole Kidman eski eşi Tom Cruise’dan ayrıldığı dönemde yaşadıklarını DuJour dergisine anlattı.

11 yıl önce ayrıldığı Cruise ile birbirilerine çok bağlı olduklarını belirten 45 yaşındaki Kidman, o dönemde Cruise’u büyük bir tutkuyla sevdiğini söyledi. Ünlü aktrist sözlerine şöyle devam etti: “Tom’un 10 senelik evliliğimizi bitirme kararını duyunca şok oldum. Sistemim alt üst oldu ve iyileşmem çok zamanımı aldı.”

Müzisyen Keith Urban ile mutlu bir evliliği olan Kidman eşiyle çok güzel bir aile kurduklarını söyledi.

Kidman ev hayatıyla ilgili ise  “Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum. Keith’in yanında kendimi çok güvende hissediyorum. Çok güzel bir ev yaşamımız var.” şeklinde konuştu.

Kidman Cruise ile evli olduğu dönemde iki çocuk evlat edindi. Ünlü oyuncu ikinci evliliğinden sonra iki çocuk dünyaya getirdi. (ntvmsnbc)

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