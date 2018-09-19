Kıdem tazminatında tavan yükseldi

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, kıdem tazminatının tavanının yüzde 8.65 artarak, 5.434,42 liraya çıkartıldığını yazdı. Doğan, "Temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı alacak olanların hesaplamaları yeni rakam üzerinden yapılacak, böylece çalışanlar daha yüksek tazminat alabilecek" dedi.

Doğan'ın bugün Hürriyet'te yer alan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Çalışanların mali ve sosyal hakları temmuz ayından itibaren değişti. İster memur olsun ister işçi, tüm çalışanların sosyal güvenlik hakları ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve değişiklikleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor.

Peki, neler değişti? Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikince yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak."