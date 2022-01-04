Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise 36,08 artış gösterdi. Bu oranla birlikte kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyonuyla sosyal yardımlara zam oranı ve kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.