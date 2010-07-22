Kıdem tazminatı için hazırlanan taslak hükümete sunuldu

T24- Kıdem tazminatının yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan uzun tartışmaların ardından ekonomi bürokrasisi son kararını verdi. Buna göre kıdem tazminatı için fon kurulması benimsendi. Ancak kurulacak fon, eskiden olduğu gibi çalışanın kıdem tazminatını her yıl için 1 maaş üzerinden hesaplayacak. Böylece her yıl için 15 günlük kıdem tazminatı önerisi reddedilmiş oldu. Kıdem tazminatında fon uygulamasına geçilmesine karşılık çalışanların işsizlik sigortasından yararlanma koşulları iyileştirilecek ve işsizlik maaşı reel maaşlara yaklaştırılacak. Kıdem tazminatı fonuyla ilgili son kararı ise hükümet verecek. Hükümetin kararına göre kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme, istihdam stratejisine girecek.



Kıdem tazminatı, yıllardır tartışma konusu. İstihdam stratejisi çalışmaları sırasında da, kıdem tazminatı konusunun ne olacağı tartışmaya açılmıştı. Hükümet ve işverenler kıdem tazminatında yeni bir düzenlemenin şart olduğunu belirtirken, Türk-İş kıdem tazminatında yapılacak bir değişikliğin genel grev sebebi sayılacağını bildirmişti. Ancak yaşanan bu tartışmalara karşın kıdem tazminatı alanında atılacak adımlar, istihdam stratejisi çalışmaları sırasında değerlendirildi ve bu konuda bir değişikliğe gidilmesi benimsendi. Edinilen bilgilere göre istihdam stratejisinde kıdem tazminatının bir fon olarak yeniden yapılandırılması öngörülüyor.



Oluşturulan fona hem işçi hem işveren hem de Hazine destek verecek. Kıdem tazminatı, çalışan kişi işyerini değiştirdiğinde de yanmayacak. Böylece çalışanların işyeri değiştirmesinde ‘Kıdem tazminatım yanar' düşüncesinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı konusunda ise bir formül oluşturuldu. Halen çalışanın, çalıştığı her yıl için kıdem tazminatı 1 aylık maaşı üzerinden hesaplanıyor. Ancak işverenler bu rakamın 15 güne düşürülmesini istiyor. Bu alanda herhangi bir değişiklik olmayacak ve her yıl için 1 aylık maaş kadar tazminat ödenmesine devam edilecek.



İşsizlik sigortası esnetilecek



Kıdem tazminatının fon olarak yeniden yapılandırılması durumunda işsizlik sigortası fonu da yeniden yapılandırılacak. Fondan yararlanma koşulları esnetilecek, alınan maaşlarda da yeniden düzenlemeye gidilecek. Böylece halen asgari ücretle ilişkilendirilen fon ödemelerinde de daha esnek hareket etme imkânı olacak. Yetkililer, hazırlanan düzenlemelerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet üyelerine iletildiğini belirtiyor. Hükümetin vereceği karara göre kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası fonunun geleceği belli olacak.



