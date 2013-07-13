Kıdem fonu askıya alındı

Çalışma hayatının en çelişkili konuları olarakta bilinen taşeronluk, kıdem tazminatı ve esnek çalışmaya getirilecek fon düzenlemesi rafa kalktı. Çalışan kesim kıdem tazminatında fon düzenlemesi ve taşeronluğun her alanda uygulanabilmesinden rahatsız. Bürokratlar, bu alanlarda çalışmaların devam ettiğini kaydetti, ancak yasaların seçimden önce çıkmasının pek muhtemel olmadığını söyledi. Bürokratlar, söz konusu üç düzenlemenin, seçim öncesinde yapılabilmesi için işçi ve iş verenlerin uzlaşması gerektiğini, aksi takdirde mümkün olamayacağını kaydetti.

Radikal gazetesinde konuya ilişkin çıkan haber şöyle:



'Konuşun, uzlaşın'



Çalışma hayatının uzun süredir tartışmalı konuları olan kıdem tazminatı, esnek çalışma ve alt işverenlik konusunda bir süredir çalışmaların hızı yavaşlatılmış durumda. Alt işverenlik konusunda haziran ayı içinde taraflara bir sunum yapılırken; kıdem tazminatı ise bir süredir gündeme getirilmiyor. Geçen günlerde Meclis’ten geçen ve Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı 10. kalkınma planında ise, söz konusu düzenlemeler için “uzlaşı” aranacağı vurgusu yapıldı. Planda, esnek çalışma, kıdem tazminatı, alt işverenlik, sosyal diyalog, aktif ve pasif işgücü programları gibi alanlarda sosyal taraflarla birlikte uzlaşıyla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir” denildi. Diyalog çerçevesinde bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin kurulacağı belirtilen planda, “Alt işverenlik uygulaması işçi haklarını dikkate alacak şekilde gözden geçirilecektir. AB normları çerçevesinde özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır” denildi.



Sendikalar yasası çıkarıldı



Yeni yasama yılına bırakılan düzenlemelerle ilgili olarak işçi ve işverenin birçok görüş ayrılığı bulunduğunu belirten bürokratlar “Bir uzlaşı olması durumunda gelişme olabilir ama uzun yıllardır tartışılan ve uzlaşılamayan konulardan bahsediyoruz” ifadelerinde bulunuyor. Sendikalar ve toplu sözleşme yasası gibi kritik bazı yasaların çıkarıldığını belirten bürokratlar, “En azından o düzenlemeleri yapabildik” dedi.



Tarafların kırmızı çizgileri

Kıdem tazminatı için getirilmek istenen sistem, Türk-İş’in kırmızı çizgisi niteliğinde. Türk-İş, işçilerin kazanılmış haklarından geriye dönüş niteliğinde herhangi bir düzenlemede genel greve gideceğini açıklamıştı. Alt işverenlikle ilgili düzenlemede de taşeronluğun tüm alanlara genişletilmek istenmesi işçinin tepkisini çekiyor.