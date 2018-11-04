Kick boksta hedef Avrupa şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) -

Slovenya\'da 17-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası\'na katılacak milli sporcular Mehmet Mıstık ile Kübra Karabağ, altın madalya hedeflediklerini söyledi.

Sırbistan\'da 2010\'da yapılan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda üçüncü olmasının ardından üniversite eğitimi için spora ara veren Mehmet Mıstık (26), 3 yıl önce ringe yeniden çıkmaya başladı. Mıstık, bu yıl mücadele ettiği 3 Türkiye şampiyonasında da altın madalya kazanarak, milli takıma seçildi. Slovenya\'da 17-25 Kasım\'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'na katılacak Mıstık, Antalya Spor Salonu\'nda Kick Boks Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Demir Pençe Spor Kulübü sporcusu olan Mıstık, \"Üniversite eğitimim için uzun yıllar spora ara verdim. Bu aranın ardından yeniden madalya kazanarak başarılarımı sürdürdüm. Önümde önemli bir turnuva var. Hedefim Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. Uzun yıllar milli takımla başarılar kazanacağıma inanıyorum\" dedi.

Kick boks ve muay thai sporuyla 7 yıldır şampiyonalara katılan Polis Gücü Spor Kulübü oyuncusu Kübra Karabağ (24) ise 2013\'te Avustralya\'da düzenlenen Kıtalararası Muay Thai Şampiyonası\'nda elde ettiği ikinciliğin ardından uzun zamandır madalya kazanamadığını vurguladı. Muay thai ile kick boks milli takımı formalarını giyen Karabağ, Avrupa Kick Boks Şampiyonası\'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

A Milli Takım formasıyla 6\'ncı kez şampiyonaya katılacağını aktaran Karabağ, \"7 yıl önce spora başladım. Hem muay thai, hem de kick boksta milli takım formasını giyiyorum. 2013\'te Avustralya\'da yapılan Kıtalararası Muay Thai Şampiyonasında ikinci oldum. Son 5 yıldır iki branşta da şampiyonalara ay yıldızlı formayla katıldım. Uzun zamandır sakatlığımdan ve şanssızlıktan dolayı madalya kazanamadım. Bu turnuvada şanssızlığı yenip, madalya kazanmak istiyorum\" diye konuştu.

Sporcuların antrenörü Yasin Urlu ise Mıstık ile Karabağ\'ın şampiyonada başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

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