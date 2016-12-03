Kick boks dünyasını sarsan 9 yaşındaki kız

Hindistan ve Pakistan arasında yer alan Keşmir bölgesinin, Hint kontrolünde bulunan kısmında yaşayan bir kız çocuğu, kick boks dünyasını sarsıyor.

Dokuz yaşındaki Tajamul İslam, Kasım ayında İtalya'da düzenlenen Küçükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İslam geçen yıldan bu yana birçok yerel şampiyonluk yarışında birinci oldu.

Şimdilerdeyse Olimpiyatlar'a katılmak için can atıyor.

Fotoğrafçı Abdi Bhat, İslam'ın, yıllardır sorunlarla boğuşan Keşmir bölgesindeki hayatını görüntüledi.

Tajamul, Keşmir'in en büyük kenti Srinagar'ın 65 km uzağındaki Bandipora bölgesindeki bir köyden.

Babası bir inşaat şirketinde şoför olarak çalışıyor ve ayda yaklaşık 10,000 Ruple (Yaklaşık 500 TL) kazanıyor.

Tajamul kick boksa çok küçük yaşlarda başladı. Geçen yıl Jammu'daki eyalet şampiyonasında altın madalya kazandı.

2015'teyse Hindistan Milli Kick Boks Şampiyonası'nda 13 yaşındaki rakibini yenerek altın madalya kazandı.

O günle ilgili şunları söylüyor: "Rakibimi gördüğümde biraz korktum. Ama daha sonra kendime, yaşın ya da vücut yapısının önemli olmadığını söyledim. Odaklanacaktım ve elimden geleni yapacaktım".

Tajamul kickboksa 2014'te, yerel bir dövüş sporları eğitimi akademisine girdiğinde başladı.

Akademi serüveninin başlamasını bir gazeteciye şöyle anlatıyor:

"Stadyumun yakınlarında yürüyordum. Genç oğlan ve kız çocuklarını antrenman yaparken gördüm. Hepsini yumruk atarken gördüm. Babama onlara katılmak istediğini söyledim. O da izin verdi".

Her gün boks eldivenlerini giyiyor, kum torbasını yumrukluyor ve yerel antrenörü Faysal Ali'nin kontrolünde esnetme hareketlerini yapıyor.

Ali, Tajamlu'nun kimi zaman haftada 25 saate kadar antrenman yaptığını söylüyor.

Tajamlu bu ayın başında Küçükler Dünya Şampiyonası'nda altı müsabaka kazanarak altın madalyayı elde etti.

Şampiyonaya 90 ülke katıldı. Tajamlu müsabakalarda Çinli, Japon, Fransız, İtalyan, Kanadalı ve ABD'li rakiplerini yendi.

Tajamul İtalya'dan geri döndüğünde komşuları onu kutlayarak karşıladı.

Birçok kişi onun boynuna askı çelenkler astı, onu hediyelere boğdu ve köyde onu ellerde taşıdı.

Tajamu artık, insanların sokakta görünce tanıdığı ve birlikte selfie çektirdiği bir ünlüye dönüşmüştü.

Ayrıca Tajamul, Keşmir Vadisi'ndeki gençler için bir ilham kaynağı haline gelmişti.

Tajamul'un erkek kardeşi ve iki kız kardeşi de kick boks yapıyor.

Bir Hint haber ajansına konuşan, Tajamul'un gittiği okulun müdürü Şebnem Kunser, "Bu onların genlerinde var. Tüm kardeşler şampiyon ama Tajamul rakiplerinin önünde" diyor.

Kunser, "Tatlı dilli ve sevimli görünse de onda bir kavga ruhu var. Onun masum bakışlarına kanmayın" diye konuşuyor.

Annesi, kızının spor çabalarını bugüne kadar hep destekledi.

Tajamul'un erkek kardeşi Adnan-Ül İslam'la yakın bir ilişkisi var. Kardeşi, ablasını takip etmek istiyor. Tajamul sık sık Adnan'la müsabaka yapıyor ve kardeşine yeniliyormuş numarası yapıyor.

Hindistan Ordusu'na bağlı bir okulda eğitim gören Tajamul sınıfının en iyi öğrencilerinden. Tajamul okuldaki tüm ders programı dışındaki aktivitelere de katılıyor.

Kounser, "İyi dans ediyor. Burada kendi ekibi var; onlara dans etmeyi öğretiyor. Tajamul parlak bir çocuk ve derslerinde de çok iyi" diyor.

Tajamul doktor olmak istediğini söylüyor.

Gülerek, "Bunun faydaları olacak. Önce rakiplerimin kemiklerini kıracağım sonra da onları tedavi edeceğim".