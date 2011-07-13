Kıçdaroğlu Füle'ye tutuklu vekilleri anlattı

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Komisyonu üyesi Stefan Füle'ye, AB ile yürütülen görüşmelerdeki aksaklıkların giderilmesine ilişkin görüşlerini ilettiklerini belirterek, ''Hükümetin bu konuda biraz daha atak davranması gerektiğini duyurduk'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede Füle'ye Meclis'te yemin etmeme nedenlerini de aktardığı ve tutuklu vekiller konusunu takip etmelerini istediği öğrenildi.





Kılıçdaroğlu'nun, Komisyonun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Füle, basına ortak açıklamada bulundu.





Kılıçdaroğlu, Füle ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirdiklerini, Füle'nin de görüşlerini aldıklarını söyledi.





Kılıçdaroğlu, ''Sanıyorum önümüzdeki süreçte AB İlerleme Raporu'nda bazı konular dile getirilecek. Bu süreçte biz AB ile olan görüşmelerdeki aksaklıkların da giderilmesi yönünde görüşlerimizi ifade ettik. Hükümetin bu konuda biraz daha atak davranması gerektiğini de kendilerine duyurduk'' dedi.





Füle, bu diyaloğa, yaptıkları görüşmelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, özellikle katılım süreci içerisinde CHP ile yürütülen diyaloğun önemli bir yeri olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Stefan Füle, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Böylesine önemli, demokratik bir kurum içerisinde yürütülen çalışmalara katılmak üzere yemin etmek ve bunu sağlamak üzere de parlamentoya dönme kararını almak için gerekli düzenlemelerin, CHP tarafından yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Özellikle iki husus çok önemli; Türkiye'deki AB'ye katılım süreci içerisinde gerçekleşen reformların devamı ve sürekliliği açısından parlamentonun kredibilitesi ve etkinliği büyük önem taşıyor. İkinci vurguladığım konu ise 'parlamentolar, demokrasinin merkezi olarak, mümkün olduğunca her kesimi dahil edici ve kapsayıcı bir çalışma biçimini sergilemelidir' dedik. Bu amaçla bu sürecin özellikle yeni anayasanın hazırlanması sırasında, farklı yasalarda yapılan, yapılacak olan değişikliklerde ya da sistemdeki mevcut eksikliklerin, bozuklukların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda büyük önem taşıyacağını, bu kapsayıcı bir parlamento çalışmasının altını çizdik. Vurguladığımız üçüncü husus, 'Türk demokrasisi için güçlü ve katkı sağlayan bir muhalefetin bulunması çok önemlidir' dedik. Aynı zamanda hükümetin ve muhalefetin AB gündemini, bir işbirliği alanına, platformuna dönüştürmesinin ne kadar önemli olabileceğini vurguladık. Bunlarla beraber başka mevzuları da konuştuk. Görüşme çok verimli ve faydalı geçti.''



Görüşmede CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve İzmir Milletvekili Rıza Türmen de yer aldı.