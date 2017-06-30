Kıbrıs'tan İçişleri Bakanlığı'na Barbaros Şansal yazısı: Biz bu davayı kazanamayız

Kuzey Kıbrıs Başsavcılığı'nın, Barbaros Şansal'ın sınırdışı kararının iptali için İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazdığı ve yazıda "Bu davayı kazanamayız, siz en iyisi Bakanlar Kurulu'nda bu kararı iptal edin" ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kuzey Kıbrıs'ta yayınlanan Yeni Düzen gazetesi yazarı Sami Özuslu, hakkında sınır dışı kararı alınan modacı Barbaros Şansal'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Bakanlar Kurulu’nun bu kararı iptal etmesi gerekiyor. Lakin çok enteresan bir durum var. Barbaros’un verdiği bilgiye göre, KKTC hükümeti bu kararı iptal etmek istiyor, ama bunu yapamıyor. Çünkü ortada ‘sınır dışı kararı’ yok. Olmayan bir kararın nasıl iptal edileceği ise belli değil. Konu büyük olasılıkla mahkemede halledilecek. Ama orada da sorun var. Çünkü duruşmalar sürekli erteleniyor. İçişleri Bakanlığı savunma vermediği için mahkeme davayı göremiyor. En ilginç nokta ise şu: KKTC Başsavcılığı “Bu davayı kazanamayız, siz en iyisi Bakanlar Kurulu’nda bu kararı iptal edin” diye İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdı. Yanlış okumadınız… KKTC Başsavcılığı KKTC İçişleri Bakanlığı’nı Barbaros Şansal’a karşı savunmayı doğru bulmadı ve bunu yaklaşık bir ay önce resmi bir yazıyla bakanlığa iletti.

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Barbaros Şansal tarafından Şubat ayında açılan ve ‘sınır dışı kararının iptali’nin talep edildiği dava bugüne kadar görülemedi. Başsavcılık ‘devlet bu konuda haklı değil’ diyerek savunma dosyalamadı. Dava birkaç kez ertelendi. En son önceki gün, yani bayram tatili sonrası ilk iş günü olan Çarşamba gün Yüksek İdare Mahkemesi davayı gündemine aldı, ancak hükümet savunma dosyalamadığı için dava Eylül’e, yani yeni adli yılın açılışı sonrasına kaldı."