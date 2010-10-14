-KIBRIS'TA YEŞİLIRMAK KAPISI AÇILDI LEFKOŞA (A.A) - 14.10.2010 - Kıbrıs'ta 1964'ten beri kapalı olan ve adanın batısında bulunan Yeşılırmak kapısı bugün düzenlenen törenle açıldı. Kapının açılışı, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından yapıldı. KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında geçişleri sağlayan 7. sınır kapısı olan Yeşilırmak Kapısı'nın açılışına, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Frank Urbancic, BM Kalkınma Programı Avrupa Bölge Bürosu Başkan Yardımcısı Haoliang Xu da katıldı. Tören, Yeşilırmak Kapısı ile Aşağı Pirgo arasında kalan BM kontrolündeki bir noktada yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, yaptığı konuşmada, geçiş noktasının açılışının, çaba gösterildiğinde ve karşı tarafın da hassasiyetleri dikkate alındığında birşeylerin başarılabileceğini göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Füle de sınır kapsının açılasını ''cesaret verici bir gelişme'' olarak niteleyerek, ''Ancak Avrupa projesi Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan tamamlanmış olmayacak'' dedi. -AÇILIŞ- Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek, sınır kapısı ve yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılışı yapıldı. Yeşilırmak Kapısı'nın açılmasıyla ilgili anlaşma yaklaşık 16 ay önce imzalanmıştı. BM'nin basın bildirisine göre, Yeşilırmak Kapısı'nın açılışı liderlerin (Hristofyas-Mehmet Ali Talat) gündemine ilk olarak 21 Mart 2008'de gelmişti. Yeşilırmak ile Güney Kıbrıs’taki aşağı Pirgo köyünü birbirine bağlayan altı kilometrelik yolun yeniden yapılmasına 29 Martta başlanmıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Gelecek için Ortaklık İnisiyatifi tarafından finanse edilen yol, KKTC ve Güney Kıbrıs'tan iki şirketin kurduğu SAP ortaklığı tarafından yapıldı. BM'ye göre Yeşilırmak ile Aşağı Pirgo arasında 1964'den sonra ilk geçişler 7 Ağustos 2009'da ambulans araçlarının seferleriyle başladı. Aşağı Pirgo sakinleri Lefkoşa’ya gitmek için Trodos dağını aşmak zorunda kalıyordu. Yeşilırmak Kapısı’nın açılışıyla Aşağı Pirgo-Lefkoşa arasındaki seyahat süresi 3 saatten 1.5 saate düşürülmüş oldu. -TALAT'A DAVET GİTMEDİ- Bu arada, KKTC'deki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeşilırmak kapısının açılış törenine 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın ve CTP milletvekillerinin davet edilmediğini belirterek, bunu protesto etti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, dün yaptığı açıklamada, tören yapılacak alanın, BM kontrolündeki ara bölgede olduğu için, davetlerin BM tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanlığının ve hükümetin bir yetkisi olmadığını söylemişti. -ERENKÖY'E ELEKTRİK- Yeşilırmak Kapısı'nın açılmasıyla KKTC toprağı olan, ancak KKTC'yle kara bağlantısı bulunmayan Erenköy'e karayoluyla kontrollü geçiş imkanı da sağlanacak ve Erenköy'e elektrik verilecek. Güney Lefkoşa'ya ulaşım süreleri kısalan Rum Pirgo köylüleri ayrıca, kapının açılmasıyla birlikte, köylerinde ürettikleri tarımsal ürünleri, KKTC üzerinden Rum tarafına geçirmeyi de talep ediyor. -GÜNDEMDE APLIÇ SINIR KAPISI VAR- Öte yandan, Yeşılırmak Kapısı'nın açılması, yaklaşık 47 yıldır kapalı olan Lefke-Marasata köyü arasındaki Aplıç sınır kapsının açılmasını da gündeme getirdi. Lefke bölgesindeki 9 sivil toplum örgütü, Aplıç kapsının açılması talebini dile getirdi.