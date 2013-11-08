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Yaşam

Kıbrıs'ta Ülkücü-Kürt aşkı olay çıkardı

KKTC'nin Magosa kentindeki Yakın Doğu Üniversitesi'nde ülkücü bir gencin, Kürt sevgilisi ile kavga etmesi kentte yüzlerce öğrencinin karıştığı olaylara neden oldu

08 Kasım 2013 10:10

KKTC’de ülkücü bir gencin, bir süredir birlikte olduğu Kürt sevgilisi ile kavga etmesinin ardından olaylar çıktı. Magosa Devlet Hastanesi önünde toplanan Kürt kızın arkadaşları, üniversiteden gelen arkadaşlarıyla birlikte kent merkezindeki Ülkü Ocakları Derneği önüne yürüdü.

Kalabalık, derneğin camlarını taşlarla kırarken, polis bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Derneğe yapılan saldırı bu defa ülkücü gençlerin aynı yerde toplanmasına neden oldu. Her iki taraftan yüzden fazla gencin karşı karşıya geldiği olayda, polis Kürt ve ülkücü gençleri ayırmakta zorlandı.

Olaylar üniversite içine de yansıdı. KKTC polisi üniversite içinde toplanan tarafları da ayırdı. Magosa’da gergin saatlerin yaşanmasına neden olan kargaşa, akşam saatlerinde sona erdi.

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