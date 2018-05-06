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Kıbrıs'ta üçlü zirve, İsrail, Yunanistan ve Rum liderleri görüşecek

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras salı günü Ada'da bir araya gelecek

06 Mayıs 2018 19:30

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras salı günü Ada\'da bir araya gelecek. Liderlerin, Akdeniz\'deki doğalgaz konusu başta olmak üzere, enerji alanlarında görüş alışverişi yapacağı ve bazı kararlar alacağı belirtildi. Liderler; Afrodit olarak bilinen bölgedeki doğalgaz ile ilgili taleplerini ortaya koyacak.
Rum lider Anastasiadis\'in zirve öncesinde; İsrail Başbakanı Netanyahu ile de başbaşa bir görüşme yapacağı, İsrail\'den Avrupa\'ya enerji bağlantısı ile ilgili bir ilerlemenin sağlanacağı ifade edildi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi\'nin, daha geniş bir Avrupa-Asya elektrik ağı oluşturulması için Avrupa Birliği programı çerçevesinde iki ülke arasındaki elektrik enerjisi bağlantısını görüşmeleri bekleniyor.
3,5 MİLYAR EURO\'LUK YATIRIM
Buna göre İsrail, Kıbrıs üzerinden Yunanistan\'a oradan da Avrupa\'ya bir elektrik ağı oluşturmak istiyor. Çalışmalarında 2019 yılında başlayacağı ve maliyetin 3,5 milyar Euro olacağı kaydedildi. Bin MW gücündeki denizaltı elektrik kablo iletim yükleme çalışmalarının ilk aşamasının 2022’de tamamlanacağı açıklandı.

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