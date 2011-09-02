Kıbrıs'ta otelden kovuldu





T24- KKTC’de Nuh’un Gemisi Oteli’nde sahne alan Bülent Ersoy, konserinin ardından olay çıkardı. Ersoy’un sahnede sarf ettiği sözlerle başlayan gerilim, otelden çıkarılmasıyla son buldu.







Milliyet'in haberine göre, Ersoy sahnede, bir kadın seyircinin eşine baktığını söylemesi üzerine, “Sizin eşinizi ne yapayım? Hepsinin ahı gitmiş vahı kalmış. Hem ben artık anaokulu önlerinde takılıyorum” dedi.





Ersoy konserinin ardında da lobide gazetecilere çattı. “Ben sizin bu otele hangi sanatçının konserinden geldiğinizi biliyorum. O çarpık bacaklıyı sizler itibara sokuyorsunuz. Burada gerçek bir sanatçıyı göz ardı ediyorsunuz...” diyen sanatçının, ‘çarpık bacaklı’ diye işaret ettiği kişi, arasının bozuk olduğu Hülya Avşar’dı.







Lobide laf bombardımanına devam eden Bülent Ersoy, “Ben sahnedeyken sadece üç kamera gördüm, diğerleriniz neredeydi?” diye sordu. Bir gazeteci, “Tüm gazeteciler tam kadroyduk, bizi görememiş olabilirsiniz” şeklinde cevap verince Ersoy bir kez daha kıyameti kopardı: “Saygısız! Sen kim oluyorsun ki beni yalancılıkla suçluyorsun!”





Oteldeki KKTC Başbakanı İrsen Küçük, otel sahibi Tunç Ertan’a verdiği talimatla, bir an önce gürültüyü sonlandırmasını istedi. Ertan da lobiye inerek, “Otelimde ne Bülent Ersoy’u, ne de gazetecileri görmek istemiyorum” dedi. Bu tepki üzerine Ersoy ve basın mensupları otelden apar topar çıkarıldı.