Kıbrıs'ta müzakereler için 4 aşamalı yol haritası

Kıbrıs'ta barış müzakerelerinin yeniden başlaması için BM devrede. BM arabulucusu 4 aşamalı bir takvim hazırladı. Rum basınında yer alan takvime göre eylülde referandum yapılacak.

NTV'nin haberine göre, vKıbrıs’ta Rumların Enosis’in okullarda kutlanması kararı yüzünden kopan çözüm müzakerelerinin, Nisan ayında uluslararası girişimlerle yeniden başlayacağı, Temmuz ayında bir çerçeve anlaşma sağlanmasını müteakiben, Eylül ayında da anlaşmanın referanduma götürüleceği öne sürüldü.



Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin yayın organı Alithia gazetesinin haberine göre, müzakereleri yürüten Birleşmiş Milletler arabulucusu Espen Barth Eide Temmuz ayında bir anlaşma sağlanması ve Eylül ayında da referanduma gidilmesi için bir yol haritası hazırladı.



"Eide’den müzakerelerin yeniden başlaması ve tamamlanması için yol haritası” başlığıyla yer alan haberde, Kıbrıs sorununa yön veren ülkelerin Birleşmiş Milletler’in bu girişimini desteklediği savunuluyor.



Rum tarafında 2018 Şubatındaki başkanlık seçimlerinin kampanya faaliyetleri öncesini hedef alan takvime göre, 4 temel aşama planlanıyor:



Kıbrıslı liderler Akıncı ve Anastasiadis, arabulucu Eide’nin de katılımıyla, Türkiye’deki referandumdan önce Nisan ayı başında, müzakerelerin yeniden başlayacağının ilanı niteliğinde bir yemekte biraraya gelecek.



Liderler yeniden müzakerelere başlayarak Temmuz ayı sonuna kadar bir çerçeve anlaşmaya varacak.



Ocak ayında yapılan ancak gerek Yunanistan gerekse Rum tarafının tavrı nedeniyle yarım kalan Garantiler ve Güvenlik ile ilgili Kıbrıs konferansı, Mayıs veya Haziran ayında yine Cenevre’de nihayete erdirilecek.



Süreç sonunda ortaya çıkacak kapsamlı anlaşma, Eylül ayında Türk ve Rum toplumlarının eşzamanlı referandumuna sunulacak.



“Yakıcı yaz” ifadesini kullanan Alithia gazetesi, Norveçli arabulucunun yol haritasının planlandığı gibi yürümesi halinde, Ağustos’tan itibaren referandumlarla ilgili propaganda sürecinin başlayacağını yazdı.