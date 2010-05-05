Kıbrıs'ta müzakereler 26 Mayıs'ta

T24 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Nisanda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı ara verilen Kıbrıs müzakerelerine 26 Mayıs'ta devam edilecek.





Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs'ta saat 10:00'da başlayacak olan görüşme, Lefkoşa ara bölgede yapılacak.





UNFICYP açıklamasında, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la yaptığı görüşmeler neticesinde alınan bu kararla ilgili detayların daha sonra basına bildirileceği kaydedildi.





KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Rum yönetimi lideri Hristofyas'ın 11 Eylül 2008'de başladığı Kıbrıs müzakerelerine, KKTC seçimleri nedeniyle 30 Martta ara verilmişti.

Talat ve Hristofyas, 11 Eylül 2008'den 30 Mart 2010'a kadar 71 görüşme yapmıştı.