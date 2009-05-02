'Kıbrıs'ta mücadele bitmeyecek'

KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta mücadelenin bitmeyeceğini söyledi.



Atatürkçü Düşünce Derneği Kemer Şubesi'nin davetlisi olarak geldiği ilçede dernek üyeleri tarafından verilen yemeğe katılan Denktaş, yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta direnişin 60. yılına girdiğini, bu mücadelenin bitmeyeceğini ifade etti.



Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kıbrıs'ta devam eden görüşmelerde tek halk tek devlet ve tek egemenlik savunuluyor. Türkiye AB'ye girmeden KKTC'nin Rumlar ile birleşerek AB'ye girmesi, KKTC ile Türkiye'nin bütün bağlarının kesilmesi anlamına gelir. Bunun endişesi içindeyim. Bu nedenle, bu yaşta Anadolu'dan aldığım davetlere icabet ediyorum. Halk, tehlikenin farkında değil. Çünkü mega basın, büyük basın tehlikeleri yazmıyor. Taraf tutan basın ise aleyhimize ne varsa onu yazıyor. 'KKTC elden gidiyor' diyenlerin susması için uğraştılar."



Denktaş, konuşmasının sonunda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü de belediye başkanı seçildiği için tebrik etti.



