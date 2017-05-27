Kıbrıs'ta mekik diplomasisi başarısız oldu

Kıbrıs'ta çözüm için tarafları Cenevre'de bir araya getirmek için devrede olan Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide, 9 gündür sürdürdüğü mekik diplomasisine son verdiğini açıkladı. Eide, "Ortak bir zemin olmadığı sürece mekik diplomasisine devam etmenin bir anlamı yok" açıklamasında bulundu.

BM temsilcisi, BM Genel Sekreteri Antonio Guttares'i bilgilendireceğini ve bundan sonra nasıl ilerleneceği konusunda tavsiye isteyeceğini duyurdu.

Çözüm için çerçeve arayışı sonuçsuz kaldı

BM, sonuçsuz kalan Ocak ayındaki görüşmeler için yeni bir çerçeve bulunması hedefiyle tarafları Cenevre'de yeniden toplamak için görüşmeleler yürütüyordu.

Rum lider Nikos Anastasiadis, konferans öncesi toprak konusunun konuşulup karara bağlanması talebini dile getirdi.

Ancak Anastasiadis'in talebi adanın kuzeyinde kabul görmedi. Türk lider Mustafa Akıncı herhangi bir "ön şartın" kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Akıncı yaptığı açıklamada "İlk Cenevre toplantısında kasaya kilitlediğimiz haritaları çıkararak toprak konusunu bitirmek istiyor, ondan sonra da geri kalan hayati başlıklara bilahare bakarız diyor. Böyle bir müzakere anlayışı mümkün değildir" dedi.

Konuyla ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu yaptığı yazılı açıklamada Anastasiadis'in ileri sürdüğü ön koşulların daha önce üzerinde anlaşılan "konuların birbiri ile ilintili müzakere edilmesi" ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Müftüoğlu, konferansın tüm başlıkları bir arada ele alacak metodolojiye sadık bir şekilde yeniden toplanması gerektiğini de vurguladı.

BM'den "süreç dağılmadı" açıklaması

BM'nin Kıbrıs'taki sözcüsü Alem Sıddık ise müzakere sürecinin dağılmadığı yönünde bir değerlendirmede bulundu. Sıddık, şu noktada gözlerin Anastasiadis ve Akıncı'ya çevrildiğini söyledi.

Kıbrıs'ta çözüm için iki yıldır yoğun olarak yürütülen müzakereler, Yunanistan'ın ilhak ülküsü Enosis'in adadaki okullarda kutlanması kararının ardından 2 ay kesintiye uğramıştı. Müzakereler Nisan'da yeniden başlamıştı.

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AFP/AP, ÖA/MK