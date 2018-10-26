Kıbrıs'ta kritik görüşme, Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar\'in ara bölgedeki konutunda bir araya geldi.

Liderler arasında iki bölümlü yapılacak görüşmede ilk olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılması için tarih belirlenecek, diğer yandan ise Kıbrıs\'daki son durum ile ilgili değerlendirme yapılacak. Kıbrıslı liderlerin doğalgaz krizinin yaşandığı bir dönemde görüşmesi ise önemli olarak değerlendiriliyor. Görüşme basına kapalı olarak başladı.

RAPOR: YENİ FİKİRLERE İHTİTAÇ VAR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, görüşme öncesinde 15 Ekim\'de BM Güvenlik Konseyi\'ne Kıbrıs raporu sundu. Raporunda, Ada\'da iki toplum arasında kapsamlı çözüm umutlarının hala canlı olduğuna inandığını belirten Guterres, \'sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığını\' vurguladı. Guterres, yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceğine de işaret etti. Kıbrıs\'taki doğalgaz konusuna da değinen Guterres, \"Doğal kaynaklardan iki toplumda faydalanmalı\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM raporu için, \"Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım\" dedi. Guterres\'in doğal kaynaklarla ilgili sözlerini de yorumlayan Çavuşoğlu, \"Ada etrafındaki sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır\" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Guterres\'in Güvenlik Konseyi\'ne sunduğu raporunda, Kıbrıs\'ta statükonun sürdürülebilir olmadığını ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini belirtti. Akıncı, \'yeni bir müzakere sürecinin ucu açık olmayan, sonuç odaklı ve stratejik bir yaklaşımla başarılı olabileceği\' yönündeki açıklamalarını raporda görmekten memmuniyet duyduğunu ifade etti.

ALTI BAŞLIK KONUŞULUYOR

Kıbrıs müzakereleri Mayıs 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında başladı. Temmuz 2017\'de Crans-Montana\'da yapılan Kıbrıs konferansı sonuçsuz kaldı. Kıbrıs\'ta müzakereler, \'Yönetim ve Güç paylaşımı\', \'Ekonomi\', \'Avrupa Birliği\', \'Toprak\', \'Mülkiyet\' ve \'Güvenlik ve Garantiler\' olmak üzere altı başlıktan oluşuyor.



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