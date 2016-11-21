Kıbrıs'ta ikinci tur; Türk askerinin adadan çekilme süresi aralık ayında gündeme alınacak

Bugün tamamlanacağı açıklanan İsviçre’deki zirveye cuma akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın telefon görüşmesi damgasını vurdu. Aralık ayı içinde Türk askerinin adadan çekilme süresinin konuşulacağı belirtildi.

Yunan hükümetinin açıklamasına göre iki lider, müzakerelerin son adımı, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de yer alacağı zirvenin aralık ayında toplanmasını ele aldı. Yunan ve Rum tarafı; 7, 19 ve 29 Aralık tarihlerinin zirve için uygun olacağına işaret ediyor.

Türk askerine geçiş süreci: Kıbrıs’la ilgili gelişmelerin peşpeşe gelmesi tarafların, İsviçre’deki zirveden daha fazla garantörlük konusuna odaklanmasına yol açtı. Yunan Genelkurmayı, Türk askerinin adadan çekilmesi için en az 16-18 ay gerekli olduğu yönünde rapor yayınlarken, Türkiye’nin ise belirli sayıda Türk askerinin 5-10 yıl gibi geçiş süreciyle Ada’da kalmasını talep ettiği ileri sürülüyor. 2004’teki Annan planında da garantörlük ve Türk askeri konusunda geçiş süreçleri yer alıyordu.