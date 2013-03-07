Kıbrıs'ta domuz gribinden ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti. 57 yaşındaki Kemal Öner Erüreten hafta sonu grip teşhisiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Erüreten'den alınan kan örneklerinin ileri tetkikler için Türkiye'ye gönderildiğini ve hastanın H1N1 olarak bilinen domuz gribi virüsünden ötürü öldüğünü açıklanırken, ada genelinde endişe yarattan grip salgınının söz konusu olmadığı belirtildi.

Yapılan resmi açıklamada, "4 yıl önce dünya genelinde başgösteren domuz gribi vakalarındaki gibi bir salgın söz konusu değildir, halkın çok büyük bir bölümü domuz gribi virüsüne karşı bağışıklık kazanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada domuz gribi tedavisinde kullanılan her türlü ilaç stoğunun KKTC'de mevcut olduğu kaydedilerek, domuz gribi vakalarından sonra dünyada kullanılan tüm grip aşılarının, H1N1 virüsü içerdiğine işaret edildi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre KKTC Sağlık Bakanlığı, risk gurubunda bulunan hamilelerin, 5 yaş altı çocukların, 60 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı bulunan bağışıklık düzeyi düşük kişilerin dikkatli olması uyarısında bulundu. Yüksek ateş ve grip şikayeti olanların hiç vakit geçirmeden sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri istendi.