Kıbrıs'ta direnişin simgesi olan Nevcihan Oluşum hayatını kaybetti 

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS\'ta Rumların 1964 yılında yaptığı katliamlar sırasında eşini kaybeden, acı haberi aldığında anda çekilen fotoğrafıyla simge haline gelen Nevcihan Oluşum, 84 yaşında hayatını kaybetti. Hamileyken eşinin katledildiğini öğrenen Oluşum\'un fotoğrafı, dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Kıbrıs\'ta Türklerin direnişinin de simgesi haline gelen Nevcihan Oluşum, 19 Mart 1964\'te hamileyken eşi Hasan Gaziveren\'in Rumlar tarafından öldürüldüğünü haber aldı.

O dönem Kıbrıs\'ta görev yapan dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Don McCullin, Oluşum\'un eşinin öldürüldüğü haberini almasından sonraki anlarını görüntüledi. Fotoğrafta Oluşum\'u teselli eden yakınları ve oğlu Kubilay Oluşum da yer aldı. Fotoğraf o dönemde Türk basınının yanı sıra dünya medyasında da geniş şekilde kullanıldı.

Kıbrıslı Türklerin zorlu mücadelesini anlatan fotoğrafın simge ismi Nevcihan Oluşum, bugün Kıbrıs Gaziveren Köyü\'nde toprağa verildi.



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