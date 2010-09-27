Kıbrıs’ta aşkın birliği

T24

‘Şimdi ailelerimiz de anlaşıyor’

‘Yılmadık, mücadele ettik ve biz kazandık’



Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler arasındaki görüşmeler devam ederken, ilk “çözüm” Kıbrıslı Rum Maria ile Kıbrıslı Türk Aydın’ın evlenmesiyle gerçekleşti. Maria ile Aydın, bir yıl önce Gazimağusa’da bir restoranda tanıştı. Kendi anlatımlarına göre, iki genç birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.“Aşk sınır, din, dil ve ırk tanımıyor” diyen gençler evlenmek istedi, aileler ise buna şiddetle karşı çıktı. Maria ile Aydın “Evleneceğiz” diyerek ailelerine karşı direnç sergiledi. Aydın’ın ailesi Letife-Mehmet Ali Deveci ile Maria’nın ailesi Evgenia-Christau çifti gençlerin ısrarları karşısında fazla direnemedi. İki genç de önceki gün BM kontrolündeki tek yer olan Pile’de gerçekleştirilen muhteşem düğünle evlendi.Düğün sırasında, “İlk başta çevre baskısı nedeniyle zor günler yaşadık ama direnerek tüm engelleri aştık” diyen gençler, “İlk çözümü biz sağladık” espirisi yaptı.Maria ile ilk karşılaştığı anı, “İlk görüşte Maria’dan çok etkilendim” diye anlatan Aydın şöyle devam etti: “Onu ikna edip telefon numarasını aldım. İki hafta sonra Maria’yı telefondan aradım. O beni, ben onu arıyordum. Buluşmaya başladık ve iki ay önce evlenme kararı aldık ancak ailelerimiz ilk etapta sorun çıkarmaya başladı.Benim Kıbrıslı Türk, Maria’nın ise Kıbrıslı Rum olması, aileler arasında sorun yaratmıştı ancak Maria ve ben çok direttik, sağlam bastık. Şu anda ikimizin ailesi de çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz, ailelerimiz çok iyi anlaşıyor.”Kıbrıslı Türkle evlenerek başta ailesinin tepkisini çeken Maria ise Aydın’la tanışmalarını şöyle anlattı:“Aydın’ı ilk gördüğüm gece uyuyamadım, rüyalarıma girdi sürekli onu düşündüm. İki hafta sonra beni telefondan aradığında dünyalar benim oldu, çok sevinmiştim. Hayalimdeki erkek beni aramıştı. Bir daha onunla görüşebilir miyim diye hayal kurarken Aydın’ın beni aramasından son derece memnun kaldım. Yaşantım değişti, sürekli Aydın’la yatıp aydınla kalkıyordum. Bana evlenme teklifi ettiğinde hiç düşünmeden kabul ettim, ancak aileme bahsettiğimde karşı çıktılar. Yılmadık mücadele ettik ve biz kazandık.”