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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs'ta araştırma gemisi gerginliği

Kıbrıs’ın doğusunda bulunan bir Türk araştırma gemisi, iki ülke arasında gerginliğe yol açtı.

21 Nisan 2017 17:49

Kıbrıs Rum kesimi hükümet sözcüsü, Kıbrıs devlet radyosu RIK'a yaptığı açıklamada, Barbaros Hayreddin Paşa adlı Türk araştırma gemisinin hareketlerinin Kıbrıs'ın bölünmesinin sona erdirilmesi görüşmeleri ve çabalarına zarar verdiğini söyledi.

Türk gemisinin cuma sabahı liman kenti Famagusta açıklarına ulaştığı ve Kıbrıs'ın "Münhasır Ekonomik Bölgesi" içerisinde deniz tabanında sismik araştırmalar yapmaya başladığı kaydedildi.

Hükümet sözcüsü, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Uluslararası doğalgaz ve petrol firmaları geçen üç yıl içerisinde Kıbrıs hükümetinin görevlendirmesiyle adanın güneyinde deniz tabanında araştırmalar yürütmüş ve doğalgaz rezervleri bulunmuştu.

Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başladı

Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan ancak şubat ayı ortasında yarıda kesilen Kıbrıs görüşmeleri 11 Nisan'da yeniden başlamıştı.

Türk ve Rum liderler Akıncı ve Anastasiadis'in katılımıyla 16 Şubat'ta yapılan Kıbrıs görüşmelerinde Rum kesimi okullarında 1950 yılında Yunanistan ile birleşme konusunda yapılan referandumun (Enosis plebisiti) yıllık olarak anılması kararına ilişkin gerginlik yaşanmıştı. Akıncı'nın bu kararın iptal edilmesini istemesi üzerine Anastasiadis toplantı salonunu terk etmiş ve görüşmeler yarıda kesilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/ BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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