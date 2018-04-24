Kıbrıslılardan Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı eylem çağrısı

Kıbrıslı yaşam savunucuları, siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri, Mersin’de inşa edilmek istenen Akkuyu Nükleer Santrali'ne karşı basın açıklaması yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, birçok ülkenin nükleer enerji politikalarını gözden geçirmeye başladığı süreçte Türkiye’nin güney kıyısında bulunan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin resmî olarak inşa edilmeye başlanmasının Kıbrıs için bir tehdit oluşturduğunun belirtildiği açıklamada “Bu noktada Kıbrıs’ın Akkuyu’ya Ankara’dan ve Türkiye’deki birçok büyük ilden daha yakın olduğunu vurgulamak gerekmektedir” dendi.

"Radyoaktif atıkların nasıl saklanacağı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır"

Kıbrıslıların aktif bir deprem bölgesinde inşa edilmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin işler hâle gelmesi durumunda oluşacak tehlikenin farkında olması gerektiği vurgulanan açıklamada şu sözlere yer verildi;

“Radyasyon sızıntısı durumunda oluşacak hasar nükleer santralin yüzlerce kilometre çevresini etkileyecektir. Çernobil’de olduğu gibi yüzlerce insan sağlık sorunları yaşayacak ve bu yüzden ölecektir. Ancak riskler teknik sorunlardan dolayı oluşacak kazalardan hatta depremden dolayı meydana gelebilecek olanlardan ibaret değildir. Böylesi bir santralin normal işleme sürecinde bile radyoaktif atıkların nasıl saklanacağı, deniz suyunun ısınmasının yaratacağı termal kirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Önümüzdeki yıllarda oluşacak enerji ihtiyacının yenilenebilir enerjilerle (esas olarak güneş enerjisiyle) karşılanabileceğine inanıyoruz. Yukarda anlatılan riskler 10 Ocak 2015’te yapılan Nükleer Santraller Konferansı’nda bilimsel olarak analiz edilmiş ve tartışılmıştır. Yalnızca Türkiye’de değil, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde yapılması planlanan ya da inşa halinde olan nükleer santrallerin işler hale gelmesi durumunda yalnızca Kıbrıs’ın değil, Türkiye’nin kendisinin ve diğer komşu ülkelerin de yüksek risk altında olacağı tespit edilmiştir. Bu santraller ülkemiz Kıbrıs için korkunç felaketlere yol açabilecektir.”

‘Sadece Akkuyu'ya değil,

tüm nükleer santrallere karşıyız’

Yaşam savunucuları, siyasi örgütler ve kitle örgütleri olarak, Kıbrıs’ın her yerinden yurttaşlarla birlikte Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu'nun aktif katılımıyla Mayıs 2015’te hazırlanan Nükleerden Arındırılmış bir Akdeniz için Lefkoşa Deklarasyonu’nunun hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Değerli adamıza yakın yerlerde inşa edilmesi planlanan nükleer santrallere karşı olan duruşumuzu tekrar ilan ediyoruz. Bu duruşumuzun yalnızca Akkuyu’ya değil var olan veya inşa edilecek olan tüm nükleer santrallere karşı olduğunu da vurguluyoruz. Toplumumuzun farkındalığını artırmayı ve çabalarımızı Kıbrıs içinde ve dışında sürdürmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemiz ancak bu nükleer santrallerin bölgemizdeki inşası durduğunda sona erecektir”

Açıklamada son olarak, 26 Nisan Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa Ledra Sokağı’ndaki (Uzun yol) barikatta birçok ekoloji örgütünün de katılımıyla oluşturulacak insan zinciri eylemine de katılım çağrısı yapıldı.