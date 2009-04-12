Kıbrıslı Türkler sandık başına gidiyor

Kıbrıs Türk halkı, 19 Nisan Pazar günü, 50 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için kendi devlet çatısı altındaki 10. genel seçimine gidecek.



1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında 9 kez genel seçim için sandık başına giden

Kıbrıs Türkü, geçen 34 yılda bir de ara seçim için oy kullandı.



Barış Harekâtı'nın ardından Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi altında kendi sınırları içinde yaşamaya başlayan Kıbrıs Türkü, genel seçimler için ilk kez sandık başına Kıbrıs Türk Federe Devleti altında 1976 yılında gitti.



19 Nisan seçimlerine katılacak 7 siyasal partinin propaganda çalışmaları ise son haftaya girilirken iyice yoğunlaştı.



CTP Genel Başkanı Ve Başbakan Soyer



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer, "hedefin, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıslı Rumlar ve Avrupa ile eşit söz sahibi olan bir çözüme taşımak olduğunu" söyledi.



Soyer, partisinin Lefke mitinginde yaptığı konuşmada, "CTP'nin 19 Nisan'da seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağını" savunurken, "Kıbrıs Türk halkının, korkutarak ve tehdit ederek yönetme anlayışına prim vermediğini" kaydetti. Soyer, "Eroğlu'nu, 19 Nisan'da elde edeceği ana muhalefet liderliği için şimdiden kutlarım" dedi.



UBP Genel Başkanı Eroğlu



Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, partisinin Akdoğan mitinginde yaptığı konuşmada, "Halkın UBP'ye yönelişinin sürdüğünü, hedeflerinin yüzde 50 oy oranının üstüne çıkmak olduğunu" belirterek, "Öyle yalan raporlarla hiç kimse bizi durduramaz. Oyun bitmiştir. Halkımız gerçeği görmüştür. KKTC'de iktidar olduğu zaman halka hizmet verebilecek tek parti UBP'dir" diye konuştu.



ÖRP Genel Başkanı Ve Dışişleri Bakanı Avcı



Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, partisinin, Esentepe ve Çamlıbel'de düzenlediği mitinglerde yaptığı konuşmada, "geleceği biçimlendirecek kadroların partilerinde mevcut olduğunu" ileri sürerek, "Kıbrıs Türk siyasetinde denenmiş partilere artık halkın güveninin kalmadığını" savundu.



Avcı, kendileriyle aynı televizyon programına çıkmayan UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nu eleştirerek, "Çıkamazlar, çünkü halka bizim önümüzde söyleyecek bir sözleri yoktur. Geçmişin hesabını verecek cesaretleri yoktur. Buradan Sayın Eroğlu'na yeniden bir çağrıda bulunuyorum. Hodri meydan. Gelin cesaretiniz varsa aynı ekranda geçmişi ve geleceği tartışalım" dedi.



"Ada'da görüşmeler devam edecektir ama Kıbrıs Türk tarafının geri adım atması ve ödün vermesi mümkün değildir" diyen Avcı, çözüm istediğini kanıtlaması gereken tarafın da Türk tarafı değil, Rum tarafı olduğunu bildirdi.



TDP Genel Başkanı Çakıcı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da partisinin İskele mitingindeki konuşmasında, "barışın, özgürlüğün, saflığın ve temizliğin simgesi" olarak nitelediği "ak güvercinin 19 Nisan'da coşkuyla ve gururla uçacağını" kaydetti.



Çakıcı, "Ak güvercin gelecek şaibeli ve kirli ilişkiler son bulacak. Ak güvercin gelecek halk kazanacak, siz kazanacaksınız" diye konuştu.



"TDP dışındaki tüm partilerin halk dışındaki başka yerlerden medet umduklarını ve destek beklediklerini iddia eden Çakıcı, "TDP'nin tek dayanağının Kıbrıs Türk halkı olduğunu" söyledi ve "Bu halka hizmet götürebilecek tek parti TDP'dir. Halkın önünü açarak çağdaş ve insanca yaşanabilir bir düzenin kurulmasını sağlayacak yegâne parti de TDP'dir" dedi.



(AA)

