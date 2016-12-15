Kıbrıslı Türk ve Rumlar barış için yürüdü

Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Ada'da çözüm için liderlerine baskı yapmak ve destek açıklamak üzere birlikte gösteri düzenledi. İki Toplumlu Barış ve Birleşme İnisiyatifi'nin dün Lefkoşa'da düzenlediği ve yaklaşık 250 kişinin katıldığı gösteride, hazırlanan barış bildirisi Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'e ayrı ayrı sunuldu.

95 sivil toplum örgütünü temsilen Türkçe ve Rumca hazırlanan metinde iki lidere ocak ayında Cenevre'de yapılacak görüşmelerde uzlaşma için gerekli tüm adımları atmaları çağrısı yapıldı. Bildiride, "Kıbrıs halkı, liderlerimizin önceden belirlenmiş ve sağlam zemine dayanan yolda ve halihazırda karşılaşılan zorluklara yönelik yaratıcı çözümler bularak, hızlı ve tereddütsüz hareket etmesini beklemektedir" ifadesi yer aldı.

Türk kesimindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan grup, "Çözüme Evet", "Barış Hemen Şimdi", "Gelecek için Evet" pankartları açtı. Mustafa Akıncı tarafından kabul edilen grup, barış için her tür desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Akıncı da Kıbrıs için yeni bir dönem başlatmanın zamanının geldiğine inandığını söyleyerek, ocak ayında mutlu bir sonuca gidebilmek adına her türlü gayreti gösterme sözü verdi.

Anastasiadis: Çabalarımı sürdüreceğim

Ardından Rum tarafına geçen göstericiler, Brüksel'de bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis'i temsilen bildiriyi Başkanlık Müsteşarı Konstantinos Petrides'e teslim etti. Anastasiadis, daha sonra Twitter hesabından, "Yeniden birleşme yolunda çabalarımı sürdüreceğimi bilin" paylaşımında bulundu.

İki lider, geçen ay yapılan müzakerelerin sonuç alınamadan sona ermesinin ardından 9-10 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yeniden bir araya gelme kararı almıştı. 12 Ocak'ta ise garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.

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AP,AFP/BK,BS