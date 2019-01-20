Kıbrıslı Türk akademisyen, Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Ana muhalefet partisi AKEL, 26 Mayıs\'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Kıbrıslı Türk akademisyen Niyazi Kızılyürek\'i milletvekili adayı olarak gösterdi.

İlk kez bir Kıbrıslı Türk\'ü AP seçimleri için aday gösteren AKEL, 26 Ocak\'ta aday tanıtım etkinliği düzenleyecek. AP\'de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için \'Kıbrıs Cumhuriyeti\' kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk de oy kullanabilecek.

Güney Kıbrıs\'ta yaşayan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs (Rum) Üniversitesi\'nde Türkoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Kızılyürek\'in çoğu Kıbrıs Sorunu olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitabı yayınladı. Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Niyazi Kızılyürek, 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşma çabalarından ötürü \'Abdi İpekçi Barış ve Dostluk\' ödülüne layık görüldü.

ADA\'NIN \'TEK\' DANIŞMANI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanlığını da yapan Niyazi Kızılyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözüm çabalarına destek amacıyla kurulan heyete de girmişti.

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