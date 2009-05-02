Kıbrıslı Nadir krizi

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Avrupa Yakası'nda Ata Demirer'in canlandırdığı “Kıbrıslı Nadir” karakteri KKTC'de kriz yarattı



1 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde Ata Demirer, aslen Türkiyeli olup 15 yıl Kıbrıs’ta yaşamış bir karakteri canlandırdı. Ancak tiplemenin dizide kullandığı Kıbrıs şivesi tepki topladı.”



Havadis gazetesi, diziye Kıbrıs’ta büyük bir öfke olduğunu belirterek, sayfalarında ayrıca şu satırlara yer verdi: “Dizide Kıbrıs ağzı repliklerin kaleme alınışında çok büyük hatalar vardı. Bunlardan biri yıllardan beridir ağzımızı tatlandıran meşhur tatlımız ’ceviz macunu’nun ’ceviz reçeli’ şeklinde ifade edilmesiydi. Bunun yanında ’gollifa’ sözcüğü repliklerde ’golfa’ şeklinde söylendi. Repliklerde İngilizce sözcüklere de gereğinden fazla yer verildiği dikkat çekti. Ülkemiz insanı tüm bu yanlış kullanımların ’baştan savma’ bir çalışma sonucu ortaya çıktığını düşünüyor.”



Gülse sana yakışmadı



Kıbrıslılar’ın tepkiyi ortaya koymak için Facebook’ta açtığı ’Gülse Birsel... KIBRISLILAR sana yakıştıramadı’ adlı gruba ilk birkaç saat içerisinde 200’den fazla kişi üye oldu.

