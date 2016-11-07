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BBC Türkçe

Kıbrıslı liderler yeni müzakereler için masada

42 yıldır bölünmüş durumda olan adanın birleştirilmesi için Birleşmiş Milletler nezdindeki görüşmeler İsviçre'de başladı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı beş gün boyunca müzakere edecekler.

07 Kasım 2016 18:16

Kıbrıs'ta liderler kapsamlı çözüm için İsviçre'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğundaki görüşmelere başladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da müzakerelerin yapıldığı Pelerin Dağı kasabasında.

Ban Ki-moon, yıl sonunda genel sekreterlik görevini bırakmadan önce Türk ve Rum arasında 42 yıldır bölünmüş halde olan Kıbrıs'ta anlaşma sağlanmasını umuyor.

Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini öneren ve 'Annan Planı' olarak bilinen bir önceki barış planı, 2004 yılında Rum Kesimi'nde referandumla reddedilmişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı beş gün boyunca güvenlik ve bölgesel meseleleri konuşacaklar.

Gelen haberlere göre müzakerelerde, 1974 yılında yerlerinden edilmiş Rumlara toprak iadesi de masada olacak.

Bugün müzakereleri açan Ban Ki-moon yaptığı konuşmada, iki liderin kritik bir anda olduklarını vurgulayarak "Kıbrıs'ta çözüm olasılığı önlerinde" ifadelerini kullandı.

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