"Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir tekrar medya patronluğuna göz dikti"

İngiltere’de zimmet suçundan hüküm giyerek 5 yıl hapis yatan ve ülkesine iade edilen KKTC’li iş adamı Asil Nadir’in, yeniden medya patronu olmak için kolları sıvadığı ileri sürüldü. Daha önce Günaydın, Güneş, Tan gazeteleri, Nokta Dergisi ve KKTC’deki bazı medya organlarının sahibi olan Nadir’in iş adamı Ömer Erdal Yılmaz’ı yetkili kıldığı ve yazılı ve görsel medyaya girmek için medya teknolojileri üzerine araştırmalar yaptırdığı iddia edildi.

Takvim’den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, ülkesine dönen Nadir, ilk iş olarak Gazimağusa'da bulunan Geçitkale Havalimanı için harekete geçti.

Nadir'in KKTC'de askeri uçuşlarda kullanılan Geçitkale Havaalanı'nın işletmesini aldığı bildirildi. Söz konusu açıklama, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst'ten geldi. Geçitkale'nin "kargo uçuşlarına" açılması için çalışıldığını belirten Dürüst, "Geçitkale atıl durumdaydı. Dünyaca ünlü işadamımızın burayı alıp işletecek olması Kıbrıslı Türkler için büyük bir kazanç. Asil Bey, ülkesine inanan biri. Dünya kendisini tanıyor. Biz hükümet olarak Asil Nadir'in eski günlerine döneceğine inanıyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler Kıbrıslı işadamına çevrildi. İş dünyasına hızlı bir giriş yapan Nadir'in "Yatırımlar yaparak halkımızın hak ettiği refaha yükselmesi için üzerime düşen ne görev varsa yaparım. Hem ülkem, hem de anavatan Türkiye için yatırıma devam edeceğim" dediği öğrenildi. Ancak işadamının yatırım planını havaalanıyla sınırlı değildi. Medyada eski gücünü geri kazanmak isteyen Nadir'in Türkiye'de medya sektörüne girmek için harekete geçtiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Asil Nadir'in yazılı ve görsel medyaya girmek için medya teknolojileri üzerine araştırmalar yaptırdığı, bunun için de Londra'da yaşayan işadamı Ömer Erdal Yılmaz'ı yetkili kıldığı iddia edildi. Yılmaz'ın Londra'da medya alanındaki son teknoloji araştırdığı öğrenildi. Asil Nadir, 1988'de dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın tavsiyesiyle Günaydın gazetesini satın alarak Türk basın dünyasına girmişti. O dönem Londra'da olan işadamı, 19 Şubat 1989'da satın aldığı Güneş gazetesinin yönetimine yetkili kıldığı Ömer Erdal Yılmaz'ı getirmişti. Güneş gazetesi, Tan gazetesi, Nokta Dergisi ile KKTC'de de bazı medya organlarını satın alan Nadir, iflas edip yayın organlarının TMSF'ye geçmesiyle medya gücünü kaybetmişti.

20 yıl işletecek

Türkiye'de medya sektörüne girmeye hazırlandığı öğrenilen Asil Nadir, KK TC'yi umutlandırdı. Yavru vatanda, ünlü işadamı için olumlu yorumlar yapıldı. Nadir'in işletme hakkını aldığı Geçitkale Havalimanı'nı 20 yıl boyunca işleteceği aktarıldı.