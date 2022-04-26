Kıbrıslı gazeteci Levent’e 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan muhalif çizgideki Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent'e, Türkiye'de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan davada bir yıl hapis cezası verildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Kıbrıslı aydın ve gazeteci, aynı zamanda 'Avrupa’nın Genel Yayın Yönetmeni olan Levent, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ankara'da bana açılan ceza davası sonuçlandı ve bu sabah mahkemenin kararını bana tebliğ ettiler. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla beni 1 yıl hapse mahkûm etti" açıklamasında bulunan Levent davanın odağında geçtiğimiz yıllarda gazetede yayınlanan bir karikatür/kolajın bulunduğunu belirtti. Söz konusu yayın Ankara’nın tepkisini çekmişti.

Eski adıyla ‘Afrika’, şimdiki ismi ‘Avrupa’nın yayını için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Lefkoşa’da da dava açılmış ancak bu davada bir sonuç çıkmamıştı.

"Kararı tanımıyorum"

"Biz aynı davadan bizim mahkememizde yargılandık ve beraat ettik, ancak bizim mahkememizin kararını tanımadıkları için aynı davayı bir de onlar açtılar Ankara'da. Ve gıyabımda yargılayıp hüküm verdiler" diyen Levent, Ankara’da hakkında alınan kararı tanımadığını açıkladı.

Levent’e göre yeni gelişme Ankara’nın Kıbrıslı Türkler üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdığına işaret ediyor.

'Avrupa' gazetesi bugünkü ilk sayfasında, diğer Kıbrıs Türk gazetelerinden farklı olarak Gezi Davası kararlarını manşete taşımış ve Türkiye’de birçok siyasetçinin tutuklu olduğu hatırlatmasında bulunmuştu.

2018 başlarında ‘Avrupa’ Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmiş ve sonrasında milliyetçi grupların saldırılarına uğramıştı.