Kıbrıs'ın yüzünü yansıtan havaalanı

T24 - Kıbrıs adasında bulunan ve adanın bölünmüşlüğünün bir sembolü haline gelen terk edilmiş Lefkoşa Havaalanı dün 21 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde gazetecilerin ziyaretine açıldı.



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Yolcu trafiğinin yerini çok uzun zaman önce güvercinlerin kanat seslerinin aldığı havaalanında kırık lambalardan ve pencerelerden dökülen camlar pisti kaplarken bekleme salonlarındaki koltukların ve pasaport kontrol kabinlerinin üzeri tozla kaplı. Kafeler, hatıra dükkânları ve ofisler de bomboş.



1974’teki darbenin ardından Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinden bu yana havaalanına ayak basan olmadı. Savaş yıllarında çetin çatışmalara sahne olan havaalanı çatışmaların bitiminde BM’nin kontrolüne verildi. Bugün ise iki taraf arasında bir tampon bölge konumunda.



BM Barış Gücü’nün merkezine ev sahipliği yapan havaalanı toprakları aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin müzakereler için görüşme noktası.



1968’de açılan ve o dönemde bölgenin en kaliteli havaalanı olarak görülen Lefkoşa Havaalanı’nın ana terminal binası ise hala kilit altında tutuluyor. Terminalin dışında Kıbrıs Havayolları’na ait bir yolcu uçağı ise çürümeye bırakılmış halde duruyor. Uçağın motorları 1974’te sökülmüş ve bir başka uçağa takılmış.





