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Politika

'Kıbrıs'ı işgal eden ve şu anda işgali altında bulunduran Kıbrıs Rumlarıdır'

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olduğunu söyleyerek, müzakere masasında gerçekleri dikkate alan bir anlaşma arayışında olduklarını ifade etti

13 Eylül 2014 22:17

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Antalya'da katıldığı törende, “Zaman zaman, 'Türk ordusuna işgalci' derler ya aslında Kıbrıs'ı işgal eden ve şu anda işgali altında bulunduran Kıbrıs Rumlarıdır" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde yapımı tamamlanan bulvara 'Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı' adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katılmak için öğle saatlerinde Antalya'ya geldi.

Tören alanında önce Kemerlileri selamlayan Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, burada yaptığı konuşmada “Birinci görevimiz öncelikle Kıbrıs'ta vurulan Türklük mührünü devam ettirmek, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde yaşamını sağlamak ve bu arada anavatan Türkiye ile işbirliğimizi en sıcak noktalara taşımaktır" diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Türk ve Rum ortaklığına dayalı bir devletken kendilerinin silah zoruyla o devletten dışlandığını ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rumların işgali altına girdiğini kaydeden Eroğlu, o devletin şimdi Birleşmiş Milletler tarafından tanındığını, Avrupa Birliği üyesi olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaman zaman, 'Türk ordusuna işgalci' derler ya aslında Kıbrıs'ı işgal eden ve şu anda işgali altında bulunduran Kıbrıs Rumlarıdır. Müzakere masasında hem Kıbrıs Türk halkı adına hem ana anavatanımızın menfaatlerini koruyacak şekilde müzakereleri sürdüren bir kardeşiniz olarak şunun altını ısrarla çizmekteyim, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs'ta 1963 öncesi yaşananlar ve bugün var olan gerçekler vardır. Dolayısıyla müzakere masasında bu gerçekleri dikkate alarak bir anlaşma arayışı içerisindeyiz. Bizi kimse Rumlar tarafından işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin çatısı altında tutma hakkına sahip değildir."

 

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